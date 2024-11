Aan de westkust bestaat een kans van 70 procent op een officiële storm met windkracht 9. Mogelijk lopen de windsnelheden op tot windkracht 10. In heel Nederland komen windstoten voor tussen de 80 en 100 kilometer per uur en aan de kust tot maximaal 110 kilometer per uur.

Hoe de storm precies over Nederland trekt, is nog niet zeker. Naar verwachting krijgen Zuid- en Noord-Holland in de middag als eerste te maken met harde wind, waarna het zwaartepunt van de storm in de avond over het IJsselmeergebied trekt naar de noordelijke kustgebieden.

De harde wind en regen kunnen voor overlast zorgen in het verkeer. Weeronline raadt daarnaast aan om losse dingen in de tuin op te bergen en eventuele lege kliko’s niet op straat te laten staan. Conall zou de tweede herfststorm van dit jaar zijn in Nederland, na storm Aitor op 27 september.

Het KNMI heeft een weerwaarschuwing afgegeven voor woensdag in delen van Nederland. In de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen geldt code geel tussen 15.00 uur en middernacht.