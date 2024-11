Ze deed vorig jaar bij zestien slachthuizen onderzoek onder 85 koppels pluimvee (een koppel bestaat uit alle dieren in één stal). De dieren worden gevangen met de hand of met een machine. Beide methoden kunnen, bij de machine door onjuist gebruik, ernstig dierenleed opleveren: grote bloeduitstortingen, gebroken vleugels en gebroken pootjes.

Het vangletsel is sinds 2017 flink gedaald, toen werd 27 procent van de dieren nog verwond. De NVWA denkt dat een en ander te maken kan hebben met het veranderde boetebeleid.

„Ook bij pluimvee uit omringende landen zoals België en Duitsland dat naar Nederlandse slachthuizen gaat, is een afname van vangletsel te zien”, stelt de NVWA vast. „Al met al zet de pluimveesector zich in om het welzijn van kippen en eenden bij het vangen te verbeteren. Tegelijkertijd is het nog niet goed genoeg. Want ieder dier met vangletsel is er een te veel”, voegt de organisatie toe.