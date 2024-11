Voor zijn programma Undercover in Nederland liet Stegeman in 2018 een koffer achter op een militair terrein in ’t Harde. Daarin zaten stukken draad, hompen klei, een mobiele telefoon en schroeven. Hij wilde zo aantonen dat de beveiliging op het terrein van Defensie niet deugde.

Stegeman vindt dat het plaatsen van de nepbom onder journalistieke onderzoeksmethoden valt. Het hof oordeelde dat hij op een andere manier had moeten aantonen dat de beveiliging van militaire terreinen niet op orde was en dat de nepbom een te zwaar middel was.