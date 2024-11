Bij de doorzoekingen zijn waardevolle spullen en „digitale gegevensdragers” gevonden. In Tricht nam de politie ook een auto mee. „Deze is vermoedelijk gebruikt bij criminele activiteiten zoals drugshandel.”

In juli werd in hetzelfde onderzoek een man, de hoofdverdachte, aangehouden toen hij van Dubai naar Düsseldorf vloog. Hij wordt verdacht van internationale drugshandel en geweld. De man had op het moment van zijn aanhouding dure horloges en kleding bij zich ter waarde van tienduizenden euro’s. De spullen zijn door de politie in beslag genomen. De man werd overgedragen door Duitsland en zit vast in Nederland.

De politie sluit meer aanhoudingen in het onderzoek niet uit.