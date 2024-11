Werkstraf voor ongeluk op A58 met dode en gewonden

Pascal B. bestuurde in de nacht van 25 juni op 26 juni 2022 de auto die van achteren inreed op een auto met zeven inzittenden. Hij probeerde die op het laatste moment nog te ontwijken door rechts over de vluchtstrook in te halen. De auto’s raakten elkaar aan de zijkanten, waarop de auto van de slachtoffers in een slip raakte, tegen de middelste vangrail botste en vervolgens over de kop sloeg. Daarna volgde nog een botsing met een andere auto.

Ten tijde van het ongeluk reed B. 133 kilometer per uur. De slachtoffers kwamen van een feestje en reden niet sneller dan 90 kilometer per uur. De rechtbank acht bewezen dat er sprake is van aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. „De rechtbank realiseert zich dat verdachte dit ongeval op geen enkele manier heeft gewild, maar dat neemt niet weg dat het ongeval en de gevolgen hiervan een direct resultaat zijn van zijn handelen. Deze gevolgen zijn onomkeerbaar”, staat in het vonnis.