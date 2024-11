De lokale driehoek heeft dit besloten omdat in de stadsdelen Charlois, Feijenoord en IJsselmonde „sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens, dan wel sprake is van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan”, zo is te lezen in het Gemeenteblad van Rotterdam en op overheid.nl.

„Het bezit en gebruik van (vuur)wapens levert groot gevaar op voor de openbare orde en rechtsorde”, schrijft de driehoek, „waardoor de dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen bezit en gebruik van (vuur)wapens op te treden”.

Een veiligheidsrisicogebied is een gebied dat door de driehoek (burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie) op basis van risicoanalyses wordt aangewezen als gebied waar preventief gefouilleerd kan worden.

In de Rotterdamse gemeenteraad is grote verdeeldheid over preventief fouilleren. Vorige week vielen er harde woorden tijdens een debat over dit onderwerp. Enkele oppositiepartijen, zoals de PvdA en GroenLinks, maar ook coalitiepartij DENK, stellen dat bij het fouilleren in Rotterdam sprake is van etnisch profileren. Dat leidde tot grote irritatie bij de grootste fractie Leefbaar Rotterdam, die groot voorstander van het middel is. Burgemeester Carola Schouten, verantwoordelijk voor de veiligheid, staat volledig achter de maatregel, zei ze in de vergadering.

Om dat etnisch profileren te voorkomen, moeten in Rotterdam minstens drie agenten aanwezig zijn bij een fouillering. Een van de drie fungeert als waarnemer om erop toe te zien dat het fouilleren correct gebeurt.