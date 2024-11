VVN: Nederlanders voorstander van strengere regels voor fatbike

Veel respondenten zeggen in het onderzoek dat ze de fatbike een gevaarlijk vervoermiddel vinden. Acht op de tien respondenten zien gevaren in de fatbike. Volgens directeur Evert-Jan Hulshof van VVN is het tijd om snel met duidelijke regels te komen voor de fietsen. „De fatbike biedt voordelen als duurzaam vervoermiddel, maar veiligheid in het verkeer moet meer prioriteit krijgen”, vindt hij. „Wij pleiten daarom voor een landelijke helmplicht en een minimumleeftijd van 16 jaar voor fatbikes. Bovendien blijft de handhaving op snelheid en opgevoerde voertuigen van groot belang.”

Respondenten zeggen dat ze de te hoge snelheden van de fiets als een van de belangrijkste oorzaken van een gevoel van onveiligheid ervaren, aldus VVN.

Uit de peiling komt verder naar voren dat driekwart van de mensen zich veilig voelt in het verkeer. Dat was in eerdere jaren ongeveer gelijk. Fietsers die zonder licht rijden zorgen voor het meest onveilige gevoel, gevolgd door bumperkleven, te hard rijden en bellen tijdens het rijden.

De Tweede Kamer wil ook dat er een leeftijdsgrens en een helmplicht komen voor de fatbike, maar niet voor andere soorten elektrische fietsen. Het is onduidelijk of die regels er wel kunnen komen. Volgens minister Madlener van Infrastructuur is het onderscheid tussen fatbikes en andere elektrische fietsen moeilijk te maken.