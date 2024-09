Machteloosheid kwelt man rond abortus: „Ongeboren kind heeft ook relatie met de vader”

Mannen dwingen vrouwen tot abortus, dreigen de relatie te verbreken en lopen weg voor hun verantwoordelijkheid. Het beeld van een boeman doemt op als het gaat over de rol van de man bij ongewenste zwangerschap. Maar wat als zo’n vader zijn kindje wenst, uit liefde? Moet hij het dan verliezen door de keuze van de vrouw?

Het is zeker waar dat ongewenst zwangere vrouwen soms druk en dwang ervaren van hun partner, onderstreept Arthur Alderliesten van Schreeuw om leven. „Maar dat is niet het hele verhaal.” Eén op de tien hulpvragers bij de organisatie is man. Ze bellen bijvoorbeeld omdat hun vrouw zonder hun medeweten naar een abortuskliniek is gegaan: „Mag dat zomaar, zonder mij?”

Inderdaad, juridisch hebben mannen geen poot om op te staan. Ook in de richtlijn van de beroepsvereniging voor abortusartsen speelt de man geen enkele rol. „Laten we eens naar hun gevoelens en behoeften luisteren”, bepleit Alderliesten. Machteloosheid en rouw kwellen mannen voor wie hun geaborteerde kindje wel gewenst was, merken hulpverleners van zijn organisatie. „Het wordt tijd dat iemand daarover z’n mond opentrekt.”

Dat doet Schreeuw om leven dan ook. Woensdag houdt de stichting een symposium over de rol van mannen bij onbedoelde zwangerschap en abortus. En tijdens de Mars voor het Leven in november wordt een boek gepresenteerd over het thema. De stichting wil daarmee een handreiking bieden voor hulpverlening en pastoraat.

Alderliesten. beeld Anton Dommerholt

Relatie

„Een ongeboren kind heeft niet alleen een relatie met de moeder, maar ook met de vader”, zegt Alderliesten over het belang van het thema. Om die reden vermijdt de directeur het woord verwekker. „Dan heb je het over iemand die een actie heeft uitgevoerd. Vader is een relationeel begrip. Door aandacht te vragen voor de rol van de mannelijke partner doen we meer recht aan de door God geschapen werkelijkheid.”

Veelvoorkomende redenen om voor abortus te kiezen zijn relatiegerelateerd. Vrouwen hebben bijvoorbeeld geen vaste relatie of een slechte verhouding met hun partner, willen alleenstaand moederschap vermijden of hebben het idee dat de man geen goede vader is. „Omgekeerd kan een goede relatie dus juist een reden zijn om voor het kindje te kiezen”, zegt Alderliesten hoopvol.

Sommige mannen denken hun partner te steunen door haar de keuze te laten: „Wat je ook kiest, het is goed. Ik steun je.” Een vrouw kan dan alsnog het gevoel hebben dat ze er alleen voor staat, legt Alderliesten uit. „Voor haar kan het juist fijn zijn als de man zegt: We gaan er samen voor.”

Keuze

Hoe de man een juridische rol kan krijgen zonder dat dwang of machtsmisbruik vrij spel krijgt, weet Alderliesten ook niet. „Toch zou het mooi zijn als de vader op de een of andere manier iets te zeggen heeft over het besluit.” In ieder geval zou het volgens hem goed zijn als er in de hulpverlening meer oog komt voor mannen.

Dat geldt ook voor het keuzeproces. „Laten professionals zoeken hoe ze de man kunnen betrekken bij het besluit. Veel mannen zijn praktisch van aard; het helpt als zij meedenken over oplossingen voor bijvoorbeeld financiële zorgen.” In gesprekken over een ongewenste zwangerschap betrekt Schreeuw om leven –als dat kan– ook de man. „Ons streven is dat hij inziet dat het ongeboren leven een kind van hem en zijn partner samen is. Uitgangspunt is dan: het kind is er. Hoe ga je daar samen mee om?”