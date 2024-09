Begin Operatie Market Garden op verschillende plekken herdacht

Zo is om 09.00 uur de jaarlijkse Airborne Herdenking bij monument De Naald in het Gelderse Oosterbeek. Na een korte ceremonie legt onder anderen burgemeester Agnes Schaap van Renkum, waar Oosterbeek onder valt, daar een krans. In Groesbeek is om 11.30 uur een herdenking bij het Generaal Gavin-monument, genoemd naar de Amerikaanse generaal onder wiens bevel op 17 september 1944 geallieerde parachutisten landden in het gebied rond Groesbeek, Overasselt en Grave.

Door het Brabantse Grave rijdt dinsdag een stoet met zo’n 280 historische militaire voertuigen. De ongeveer 750 bemanningsleden van de voertuigen, onder wie veel familieleden van de bevrijders, gaan gekleed in authentieke uniformen. Ook door Boekel rijdt dinsdag een konvooi met historische legervoertuigen ter gelegenheid van de herdenking van Operatie Market Garden.

Op de nabijgelegen Vlagheide tussen Eerde en Schijndel, in de gemeente Meierijstad, landen dinsdag parachutisten. Ook zij hebben authentieke uniformen aan en gebruiken dezelfde parachutes als de Amerikaanse luchtlandingsdivisie gebruikte op 17 september 1944. De herdenkingssprongen bieden volgens de gemeente Meierijstad „een levendig beeld van de historische luchtlandingen die de bevrijding van Zuid-Nederland inluidden”. Eerde was het eerste Brabantse dorp dat tachtig jaar geleden tijdens Operatie Market Garden werd bevrijd.

Het geallieerde offensief, een plan van de Britse veldmaarschalk Bernard Montgomery, bestond uit twee onderdelen. Het was de bedoeling dat Britse, Amerikaanse en Poolse parachutisten in het gebied tussen Eindhoven en Arnhem zouden landen om de bruggen over de grote rivieren in handen te krijgen (Operatie Market). Zij zouden vanuit België worden ondersteund door Britse grondtroepen (Operatie Garden), waarna de geallieerden naar het industriële hart van Duitsland in het Ruhrgebied zouden kunnen doorstoten. Dat plan mislukte en na negen dagen hevige strijd in de regio moesten de geallieerde troepen bij de Rijnbrug in Arnhem zich overgeven. Steden als Eindhoven en Nijmegen werden wel bevrijd. Ook komend weekend zijn veel Market Garden-herdenkingen gepland.