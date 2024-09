Gemeente Stadskanaal reageert op noodopvang voor overvol Ter Apel

Sporthal De Spont in Stadskanaal wordt door de gemeente en hulpverleners van het Rode Kruis klaargemaakt om aan zo’n honderd asielzoekers een slaapplaats te bieden. Dinsdagochtend gaan de asielzoekers weer terug naar Ter Apel, om het proces van hun asielaanvraag te starten. „Het is geen oplossing. Maar het is in elk geval iets en morgenochtend kijken we wel verder. Wegkijken en nietsdoen gaan wij als Stadskanaal niet doen.”

Even na middernacht kwam de bus aan bij het azc in Ter Apel om de asielzoekers naar de sporthal in Stadskanaal te vervoeren.

Vanwege het hoge aantal asielzoekers in Ter Apel besloot het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om maandagavond alleen vrouwen, kinderen en kwetsbare personen toe te laten. Alleengaande mannen moesten daardoor buiten het terrein wachten. Tegen het einde van de avond stonden tientallen mannen buiten te wachten. Hierop besloot de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, om contact te zoeken met andere gemeenten en het Rode Kruis.