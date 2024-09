Economie

Intel stelt bouw fabrieken in Duitsland en Polen uit

BERLIJN (ANP/AFP/DPA/BLOOMBERG) - De Amerikaanse chipfabrikant Intel bouwt voorlopig toch nog geen fabrieken in Duitsland en Polen. In een verklaring laat het bedrijf weten de bouw zo’n twee jaar uit te stellen in afwachting van wat de markt gaat doen. De investeringen bij de Duitse stad Maagdenburg en in het Poolse Wroclaw waren bedoeld om de productiecapaciteit te vergroten.