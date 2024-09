Rechtszaak over opvolging Murdochs media-imperium begonnen

De 93-jarige Murdoch probeert de statuten van het familietrust aan te passen, zodat na zijn dood Lachlan (53) de controle krijgt over alle mediabedrijven. Eerst zouden de vier oudste kinderen evenveel macht krijgen. De andere drie kinderen, Prudence, Elisabeth en James, verzetten zich tegen de wijziging en zijn naar de rechter gestapt.

Murdochs media worden gezien als invloedrijk in landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië, maar de manier waarop zijn zenders en kranten zich met de politiek bemoeien is niet onomstreden. Lachlan staat politiek gezien dichter bij zijn conservatieve vader dan zijn broer en zussen. Hij volgde een jaar geleden al zijn vader op als voorzitter van News Corp en Fox, een zender die traditioneel op de hand van de Republikeinse partij is. Tekenend voor de familiebreuk is dat James zich inmiddels heeft uitgesproken voor de Democraat Kamala Harris.

De familievete doet denken aan de tv-serie Succession, die deels gebaseerd is op de Murdochs. Volgens CNN lijkt de rechtszaak „uit het script gerukt” van de succesvolle serie, waarin meerdere familieleden strijden om de opvolging van een media-imperium. Maar deze zaak „komt niet op televisie, en zelfs niet in de krant”, omdat de zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. Een verbond van Amerikaanse media had een verzoek ingediend om het proces openbaar te maken, maar dat was tevergeefs. Op Amerikaanse zenders was wel te zien dat Murdoch aankwam en glimlachte naar de camera’s.