VluchtelingenWerk vindt situatie Ter Apel ‘diep triest’

Volgens VluchtelingenWerk zijn er altijd noodoplossingen mogelijk, zoals het boeken van hotelkamers of de inzet van het Rode Kruis. „Als dat niet gebeurt, is dat een kwestie van politieke onwil.” De stichting vindt „het niet uit te leggen” dat er niet wordt ingegrepen en roept het kabinet op met een „dringende oplossing te komen en te voorkomen dat er mensen buiten moeten slapen”.

Het is onzeker of de alleengaande mannen die moeten wachten maandagavond nog naar binnen kunnen. Vrouwen, kinderen en kwetsbare personen worden wel gelijk toegelaten. Het COA heeft afgelopen weekend zogenoemde portakabins gebruikt als slaapruimten. Om die reden heeft de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, het COA een last onder dwangsom opgelegd.