COA houdt alleengaande mannen bij azc Ter Apel tegen

„Alleengaande mannen moeten wachten en het is onzeker of zij vanavond naar binnen kunnen”, aldus het COA. Volgens de organisatie is het besluit om de instroom bij de opvanglocatie in Ter Apel te beperken genomen omdat er een „veiligheidsgrens” is bereikt.

„Dit zijn voor de medewerkers van het COA opnieuw uiterst moeilijke omstandigheden”, zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA. „De veiligheid staat centraal, dus dit besluit moest genomen worden. Het is schrijnend dat we mensen die gevlucht zijn geen humane en veilige plek kunnen bieden.”

Afgelopen weekend heeft het COA tot grote onvrede van gemeente Westerwolde zogenoemde portakabins op het terrein in Ter Apel gebruikt als slaapruimten. Volgens Westerwolde dreigde het COA dit weekend ook al de poort van het azc te sluiten voor mannen en alleen nog vrouwen en kinderen binnen te laten. De gemeente zou zaterdag de keuze zijn voorgelegd dat als de portakabins niet gebruikt kunnen worden, de mensen buiten op het gras moeten slapen.

Westerwolde verwacht dat de portakabins ook in de nacht van maandag op dinsdag zullen worden gebruikt. Een COA-medewerkster meldde in het programma Nieuwsuur dat dit inderdaad het geval zal zijn. „Daar ontkomen we gewoon niet aan”, aldus de medewerkster. Daarnaast is er volgens haar nog een groep die maandagnacht binnenkomt waarvoor zelfs geen plek is in de portakabins. Om het gebruik van de portakabins als slaapruimten heeft Westerwolde het COA een last onder dwangsom opgelegd.

Het ministerie van Asiel en Migratie meldt „dat het steeds lastiger wordt om zelfs de kleinste tegenvallers op te vangen”. Dat laat volgens het ministerie „nog maar eens zien hoe hard de noodzaak is om de crisis uit te roepen”. Asielminister Marjolein Faber is van plan een asielcrisis uit te roepen, zodat er gelijk meer maatregelen mogelijk zijn zonder dat de Eerste en Tweede Kamer eraan te pas hoeven te komen.