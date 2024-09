Hoekstra gaat door als Eurocommissaris Klimaat en Schone Groei

Eigenlijk heet Hoekstra’s huidige functie „Eurocommissaris voor Klimaatactie”. Dat wordt in de nieuwe Europese Commissie dus „Klimaat en Schone Groei” met een verwijzing naar het voornemen van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om de Europese economie de komende vijf jaar te laten groeien.

Von der Leyen heeft aangekondigd dinsdag in het Europees Parlement een toelichting te geven op de samenstelling en de portefeuilleverdeling van de nieuwe Europese Commissie. Het nieuwe ambtelijke bestuur van de Europese Unie zal waarschijnlijk vanaf 1 november beginnen met voor elk van de 27 EU-landen een eigen Eurocommissaris.

Voor het zover is moeten de beoogde Eurocommissarissen wel nog een hoorzitting ondergaan in het Europees Parlement om te zien of ze bekwaam en betrouwbaar zijn.

Hoekstra (CDA, 48) werd Eurocommissaris ter vervanging van Frans Timmermans, die terugkeerde naar de Nederlandse politiek.