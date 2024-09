President Iran: zedenpolitie gaat vrouwen niet meer lastigvallen

Amini, een 22-jarige Iraanse, overleed op 16 september 2022 in politiehechtenis, nadat ze door de zedenpolitie in Teheran was gearresteerd omdat ze zich niet aan de religieuze kledingvoorschriften zou hebben gehouden. Haar dood veroorzaakte maandenlange straatprotesten in het hele land. Honderden mensen, waaronder tientallen agenten, kwamen daarbij om en duizenden demonstranten werden gearresteerd.

„De zedenpolitie was niet bedoeld om vrouwen te confronteren. Ik zal erop toezien dat ze hen niet lastigvallen”, zei Pezeshkian tijdens zijn persconferentie. De 69-jarige hartchirurg volgde de ultraconservatieve Ebrahim Raisi op die in mei omkwam bij een helikoptercrash.

Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Pezeshkian zich te verzetten tegen politiepatrouilles die de verplichte hidjab afdwingen, en om internetbeperkingen te versoepelen. Iran heeft altijd streng toezicht gehouden op het internetgebruik en social media zoals Facebook en X beperkt. Na de betogingen naar aanleiding van Amini’s dood werden beperkingen nog verder opgeschroefd. Pezeshkian verklaarde maandag dat zijn regering de internetrestricties, vooral op social media, aan het versoepelen is.

Tijdens zijn persconferentie besprak Pezeshkian kort enkele andere onderwerpen, waaronder de gespannen relaties met de Verenigde Staten. „We willen geen ruzie met Amerika als het onze rechten respecteert”, zei hij. „Wij zijn niet degenen die vijandig staan tegenover de Amerikanen. Wij hebben geen militaire bases rondom hun land gebouwd.” Ook benadrukte hij dat Teheran geen kernwapens nastreeft.