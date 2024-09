Brekelmans: NAVO moet Russische drones in luchtruim neerhalen

In de Baltische staten zit de schrik er flink in sinds begin deze maand een drone neerstortte in Letland. Volgens het leger van het land betrof het een Russische drone die was geproduceerd door Iran. Rusland neemt in dit soort gevallen een onacceptabel risico, vindt Brekelmans. Er kan bijvoorbeeld een ongeluk gebeuren met slachtoffers, met een escalatie tot gevolg.

De minister vindt de reactie van de NAVO op dit soort incidenten „niet scherp en duidelijk genoeg”. Het is in eerste instantie aan een land zelf om het luchtruim te verdedigen, vindt de bewindsman. „Maar we moeten ook kijken wat de NAVO kan doen.” Vliegtuigen van NAVO-landen patrouilleren momenteel wel boven Estland, Letland en Litouwen, maar hebben geen toestemming om drones uit de lucht te halen.

Nog steeds moet per geval worden ingeschat of het nodig is om drones uit de lucht te schieten, verduidelijkt Brekelmans, bijvoorbeeld omdat er slachtoffers kunnen vallen.

Het is „in theorie mogelijk” dat Nederlandse F-35’s in de toekomst worden ingezet om Russische drones uit de lucht te halen, zegt de minister van Defensie. Maar hij ziet dat voorlopig niet gebeuren. Tot nu toe waren het namelijk goedkope Russische drones die het luchtruim van de NAVO betraden. Het ligt meer voor de hand om goedkopere wapens in te zetten om deze uit de lucht te halen, zegt Brekelmans.