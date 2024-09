Asielzoekers Ter Apel overnachtten dit weekend in portakabins

Het is volgens haar deze dagen „spannend” of iedereen bij het aanmeldcentrum een plek heeft om te overnachten. Ze zegt dat de doorstroom van asielzoekers naar andere azc’s en (crisis)noodopvangen „beperkt tot niet aanwezig” is.

RTV Noord meldt dat de kans bestaat dat in de nacht van maandag op dinsdag asielzoekers buiten voor de poort van het aanmeldcentrum moeten verblijven, zoals in de zomer van 2022 toen er mensen in het gras sliepen. Maar het woord ‘gras’, durft de COA-woordvoerster voorlopig nog niet in de mond te nemen, zegt ze.

De portakabins die bij Ter Apel zijn geplaatst, zijn onder meer bedoeld voor asielzoekers die in de avond naar een nachtopvang in de buurt gaan en overdag weer bij Ter Apel verblijven. Het zijn tijdelijke verblijfsruimten, die de asielzoekers overdag bijvoorbeeld bescherming bieden tegen regen. Of ze eerder zijn ingezet om mensen in te laten overnachten, was bij de woordvoerster niet bekend.

In de nacht van zondag op maandag sliepen er volgens het COA 2221 mensen bij Ter Apel, waar er maximaal 2000 zijn toegestaan. De woordvoerster kan niet precies zeggen bij welk aantal de mensen op het gras moeten slapen.