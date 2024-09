Organisaties roepen op tot behoud maatschappelijke diensttijd

Tijdens de maatschappelijke diensttijd doen jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud maximaal een halfjaar vrijwilligerswerk. Volgens de ouderenorganisaties kan het programma problemen in de ouderensector als eenzaamheid en een tekort aan (jong) personeel verlichten. Zo is er onder meer een project waarbij studenten aan ouderen worden gekoppeld die weinig sociale contacten hebben. Tegelijkertijd krijgen jongeren door het vrijwilligerswerk de kans om zich maatschappelijk in te zetten en te ontwikkelen.

„We willen eenzaamheid verkleinen en de binding tussen jong en oud versterken. Wij brengen generaties dichter bij elkaar, wat zorgt voor meer wederzijds begrip en minder verdeeldheid. Beide generaties kunnen veel van elkaar leren en elkaar bijstaan”, aldus Juliette van Wersch van Stichting Senior & Student. Het is volgens de organisaties dan ook van „groot belang” dat de MDT blijft.