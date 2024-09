NSC zal niet akkoord gaan met asielnoodwet bij negatief advies

Asielminister Marjolein Faber wil een asielcrisis uitroepen zodat ze op korte termijn strengere maatregelen kan nemen om de instroom van asielzoekers omlaag te brengen. Ze stelt dan een deel van de Vreemdelingenwet buiten werking en zal de ingrepen regelen met noodmaatregelen zonder dat het parlement daarmee hoeft in te stemmen. Pas daarna worden de maatregelen in een crisiswet vervat. Het voorstel is omstreden, onder meer omdat het de vraag is of dit juridisch door de beugel kan. Bij een asielcrisis moet er sprake zijn van een uitzonderlijke situatie zoals een oorlog of natuurramp.

Wilders reageert als gestoken op de mededeling vanuit NSC. „Ik zou er nog maar eens goed over nadenken @Nvanvroonhoven want Nederland heeft een giga asielcrisis en die wordt niet opgelost door bij voorbaat al de benen te nemen en te dreigen met een tegenstem van NSC”, meldt hij op X. Yeşilgöz meldt dat het aantal asielzoekers fors omlaag moet en dat hiervoor fundamentele maatregelen nodig zijn. Faber moet daarmee snel aan de slag. Niet alleen voor de korte termijn, maar juist ook voor een fundamenteel ander stelsel. „De VVD gaat dus niet op voorhand speculeren over wat allemaal niet zou kunnen, maar gaat er scherp bovenop zitten dat er snel juridisch deugdelijke wetgeving komt”, twittert de VVD-leider.

De adviezen van het belangrijkste adviesorgaan van de regering zijn niet bindend. Bij bezwaren tegen of kritiek op een wetsvoorstel adviseert de raad het voorstel aan te passen voordat het naar de Tweede Kamer wordt verstuurd. Als er sprake is van „ernstige bezwaren” dan adviseert de raad het voorstel niet in te dienen en dat de kritiek niet opgelost kan worden door aanpassingen. Premier Dick Schoof zei vrijdag nog dat hij er vertrouwen in heeft dat Faber met een goed onderbouwd verhaal naar de Raad van State gaat. Het kabinet moet daar overigens nog over praten.