Economie

WoningBouwersNL positief over woningbeleid kabinet-Schoof

Branchevereniging WoningBouwersNL is te spreken over het regeerprogramma als het gaat om het woningbeleid van het kabinet-Schoof. De plannen zijn volgens de organisatie „doordacht en goed uitgewerkt”. Dit is een opvallend contrast met de kritische houding die de brancheorganisatie aannam ten opzichte van het woningbeleid van het vorige kabinet.