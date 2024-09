Vaccinaties door verloskundigen en op school in Den Haag

Volgens wethouder Hilbert Bredemeijer moet de gemeente wel zelf maatregelen nemen, omdat de urgentie bij het kabinet volgens hem „ver te zoeken is”. In geen enkele wijk in de stad wordt de gewenste vaccinatiegraad van boven de 90 procent gehaald, in de Schilderswijk is zelfs minder dan 50 procent van de kinderen gevaccineerd tegen alle kinderziektes. Een kinkhoestvaccinatie met 22 weken beschermt zowel de moeder als de baby in de eerste maanden na de geboorte tegen deze ziekte.

„Het kabinet kan niet anders dan erkennen dat de situatie totaal uit de hand is gelopen. Deze cijfers zijn onacceptabel, kinderen lopen gigantische risico’s”, stelt Bredemeijer. „Grote steden moeten echt meer ondersteuning krijgen.” De wethouder doet daarom „een klemmend beroep” op het kabinet om in actie te komen en gemeenten te helpen „kinderen te beschermen tegen infectieziektes.”

De middelbare school waar Den Haag in samenwerking met jeugdartsen vaccinaties wil aanbieden, staat in de wijk Transvaal. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de details nog worden uitgewerkt, maar dat daar voorlichting aan vooraf zal gaan. „We betrekken uiteraard ook ouders erbij.”