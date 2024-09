Afvalbranche overweegt rechtszaak tegen kabinet om lachgasafval

Met het lachgasverbod is ook het statiegeld vervallen dat vaak 30 euro per tank bedroeg. Hierdoor worden cilinders niet meer ingeleverd, waardoor het probleem voor de afvalbranche is ontstaan. De NVRD meldde eerder dat op jaarbasis zo’n 375.000 tanks in de openbare ruime terechtkomen en 92.000 bij het restafval. Het verwijderen van de cilinders kost volgens de branchevereniging 17 miljoen euro per jaar en het sorteren nog eens 60 miljoen euro. Ook ontploffen tanks die nog niet helemaal leeg zijn in afvalverwerkingssystemen, waardoor schade wordt aangebracht aan voertuigen en installaties. Bovendien kan dit dus gevaarlijk zijn voor mensen die daar werken.

De situatie is al vaak aangekaart in brieven en gesprekken, maar zicht op een concrete oplossing blijft uit, aldus de NVRD. „De situatie is onhoudbaar. Een groot aantal leden ziet geen andere optie meer dan de Staat aansprakelijk te stellen voor de schade die zij lijden. Alle pogingen hier samen uit te komen zijn gestrand. Zij doen dit met pijn in het hart; als medeoverheden en publieke organisaties is dit geen lichtzinnige stap”, aldus NVRD-directeur Wendy de Wild.

„Het liefst komen we er snel en goed samen uit, zonder tussenkomst van een rechter. Maar als het niet anders kan, dan is het zo. De stukken liggen klaar”, vervolgt De Wild.