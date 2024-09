‘Nog meerdere weken’ tot ingebruikname nieuwe asielopvang Zaandam

Dit komt doordat onder andere de veiligheid, brandveiligheid en stroomaansluiting in orde moeten zijn. Dit controleert de gemeente, niet eerder mogen er mensen in het gebouw wonen. Doet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dit wel in verband met de hoge druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, dan kan het orgaan rekenen op een dwangsom, zo waarschuwde de gemeente Zaanstad vrijdag. „We hebben continu gezegd: dit kost tijd”, aldus de gemeentewoordvoerder maandag over de controles. In overleg wordt nu gekeken naar „een realistische planning”.

De torens op twee drijvende pontons met woonplek voor een kleine duizend mensen moeten verlichting brengen voor de vastgelopen asielopvang. Asielzoekerscentra in het land zitten nagenoeg vol, daardoor sliepen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen weekend weer ruim tweehonderd mensen meer dan afgesproken.

Ondertussen heeft de gemeente Zaanstad in ieder geval één bezwaar binnen rond een vergunning van de opvangplek. Zaanstad gaf toestemming om de locatie vervroegd klaar te maken voor de opvang. Tot 23 september kunnen mensen bezwaar indienen over de omgevingsvergunning voor de pontons. Daarna bekijkt de gemeente de klachten inhoudelijk en wordt duidelijk of die invloed hebben op de opvang. Bedoeling is dat de torens op de pontons maximaal zeven jaar opvangplek bieden.

Naast de locatie in Zaandam wacht het COA ook op de opening van een opvanglocatie in Biddinghuizen. Daar wordt voor het derde jaar achtereen een winteropvang voor maximaal 1250 asielzoekers opgebouwd. Verwacht wordt dat die plek tegen het einde van het jaar gereed is.