Provincie Utrecht mag voorlopig niet beginnen met zenderen wolf

De rechter moest uitspraak doen omdat De Faunabescherming en Animal Rights hadden gevraagd de vergunning voorlopig op te schorten, in afwachting van de bezwaarprocedure die nog loopt bij de provincie en drie maanden kan duren. Het verbod geldt tot twee weken na de bezwaarprocedure. De provincie wilde eigenlijk vorige week al beginnen.

Volgens de rechtbank had de provincie te weinig inzage gegeven in incidenten met de betreffende mannetjeswolf. Daardoor was niet goed te beoordelen of de wolf echt een gevaar is voor de omgeving, zoals de provincie stelt. Ook is niet bekend wat voor andere maatregelen genomen kunnen worden.

De wolf was de afgelopen maanden bij een aantal incidenten met honden betrokken. Veel honden liepen niet aangelijnd, de wolf zag deze honden mogelijk als potentiële partner.

Utrecht zegt de uitspraak te betreuren. „De provincie was graag snel opgetreden tegen deze wolf met probleemgedrag om nieuwe, ernstige incidenten te voorkomen.” Ook blijft het advies van kracht om op de Utrechtse Heuvelrug honden aangelijnd te houden en niet met kleine kinderen naar het bos te gaan. De provincie zegt dat landelijke wetgeving nodig is tegen de wolf.

Animal Rights laat weten blij te zijn voor de wolf. Adviseur Erwin Vermeulen zegt dat er geen goede argumenten waren waarom de incidenten tussen wolf en hond probleemsituaties zouden zijn. „Dat een wolf interesse heeft in honden is volstrekt natuurlijk gedrag, hond en wolf zijn immers van dezelfde soort”, zegt Vermeulen. „Als de provincie die toenadering ongewenst vindt, moet ze honden weren uit het territorium van deze wolf.”

Ook mede-indiener De Faunabescherming is verheugd. „Deze voorlopige uitspraak kan een belangrijke mijlpaal vormen in het beschermingsbeleid van de wolf en de voorwaarden waarop daarvan afgeweken kan worden.”