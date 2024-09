Oud-topman Jumbo Frits van Eerd ook vervolgd voor witwassen

De autoriteiten deden in september 2022 een inval in het huis van Van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther. Bij de doorzoekingen werd 448.000 euro in contanten aangetroffen. Het geld lag in een privéwerkplaats en kantoor van Van Eerd, waaronder in een koelkast. De inval was in het kader van een onderzoek naar witwassen waarbij de oud-coureur Theo E. hoofdverdachte is. Die laatste maakte zich volgens het OM schuldig aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en niet-ambtelijke corruptie.

Van Eerd was maandag zelf niet aanwezig in de rechtszaal. Omdat het een regiezitting betrof, kon hij namelijk nog geen inhoudelijke bijdragen leveren, legde Van Eerds advocaat Robbert Jonk aan de rechtbank uit. Ook de aandacht vanuit de media wil Van Eerd volgens zijn raadsman nog even ontlopen. „Inhoudelijk zal hij alle vragen beantwoorden.”

Jonk benadrukte dat zijn cliënt geen gemiddelde Nederlander is. Daarmee hoopte hij niet op een voorkeursbehandeling voor Van Eerd door de rechtbank; wel dat de rechter de hoeveelheid contanten in perspectief plaatst. „Of een bepaalde hoeveelheid geld als veel moet worden beschouwd, is voor cliënt nu eenmaal anders dan voor een gemiddelde Nederlander”, aldus Jonk.

Omdat het een regiezitting betrof, konden de verdedigende partijen onderzoekswensen inbrengen. De advocaat van Van Eerd wil nog een getuige horen, die nog steeds verdachte is in het onderzoek. De rechter keurde dit verzoek goed. Over een verzoek om toegang te krijgen tot de verhoren van Van Eerd hoefde de rechter zich niet te buigen; het OM zei toe hier gehoor aan te geven.

Voor Theo E. gaan de raadslieden het gesprek aan met het OM om procesafspraken te verkennen. Op 27 januari staat er een nieuwe regiezitting gepland. Als procesafspraken uitblijven en er geen vertraging ontstaat, moet de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Van Eerd in juni plaatsvinden. De rechtbank wil daar drie zittingsdagen voor uittrekken.