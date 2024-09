Analyse: storm Boris vermoedelijk erger door klimaatverandering

In delen van Oostenrijk is in enkele dagen twee tot vier keer zoveel regen gevallen als normaal in september. Ook Polen, Roemenië en Tsjechië krijgen uitzonderlijk veel neerslag te verwerken. Die overvloedige regenval is volgens de wetenschappers van ClimaMeter ontstaan door een „scherp contrast” tussen koude lucht uit het noordpoolgebied en warmer dan normale, vochtige lucht uit het gebied rond de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, leggen de wetenschappers uit. Ze wijzen een lagedrukgebied (depressie) boven Oost-Europa aan als de „drijvende kracht” achter storm Boris.

De combinatie van omstandigheden die nu zo’n extreem weer oplevert, is volgens de opstellers van de analyse „uitzonderlijk” qua regenval. Het lagedrukgebied merken ze aan als „zeer ongebruikelijk”. Naast door mensen veroorzaakte klimaatverandering zien de wetenschappers ook een bijdrage van natuurlijke variaties in het klimaatsysteem. Die laatste schatten ze wel kleiner in.

Omdat soortgelijke omstandigheden zich zelden eerder hebben voorgedaan, is er wel onzekerheid over de gegevens, zeggen de opstellers van de analyse erbij.

In het algemeen leidt de opwarming van de aarde tot meer extreem weer, zoals hevige buien. De simpele verklaring hiervoor is dat warme lucht meer vocht kan vasthouden dan koudere lucht. In Nederland voorziet het KNMI door het veranderende klimaat onder meer nattere winters en een toename van extreme buien in de zomer.

Volgens het Klimaatcentrum van het Rode Kruis ziet het ernaar uit dat deze overstromingen de ernstigste in de regio zijn sinds 2002. Ook dit centrum wijst erop dat klimaatverandering „een rol speelt in toenemende overstromingsrisico’s” voor dit deel van Europa. Volgens klimaatmodellen wordt dat risico in de toekomst nog groter.