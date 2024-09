Dode en vermisten door storm Boris in Tsjechië

Door de storm Boris is in Tsjechië bij overstromingen iemand om het leven gekomen en worden er nog minstens zeven mensen vermist. Onder de vermisten zijn drie mensen in een auto die in het noordoostelijke gebergte van Hruby Jesenik door een rivier werd meegesleurd. De Tsjechische premier Petr Fiala noemt de overstromingen in het land „het hoogwater van eens in de honderd jaar”. Hij doelt ermee op eerdere rampzalige overstromingen in het land die een bepaald gebied ongeveer eens per honderd jaar treffen.