Nederlandse grenspendelaar vreest Duitse grenscontrole niet

Nederlanders die vaak of zelfs dagelijks de grens met Duitsland passeren, zijn niet erg onder de indruk van de door Duitsland aangekondigde grenscontroles. De meesten denken dat het voor de Duitse politie onmogelijk is om de vele binnenwegen die over de grens gaan te controleren. Op twee veelgebruikte grensovergangen in de buurt van Nijmegen zijn maandagmorgen geen controleurs te zien. De door de ANWB verwachte drukte voor grensposten is uitgebleven.