Bewindslieden weinig transparant over agenda, zeggen onderzoekers

Ministers en staatssecretarissen in het kabinet-Schoof geven weinig openheid van zaken over de afspraken in hun agenda met bijvoorbeeld lobbyisten, stellen onderzoekers van de Open State Foundation. Afspraken met mensen buiten de overheid komen lang niet altijd in de openbare agenda’s van de bewindslieden terecht. Als dat wel gebeurt, is de informatie vaak niet compleet. Zes kabinetsleden, onder wie NSC-minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) houden zelfs helemaal niets bij.