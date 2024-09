Strafzaak tegen voormalig Jumbo-topman begint met regiezitting

In de rechtbank in Assen staat maandag de eerste zitting in de strafzaak tegen de voormalige Jumbo-topman Frits van Eerd op de planning. Het betreft een regiezitting waarin onder meer de stand van het onderzoek aan bod komt. Ook wordt mogelijk bekend wanneer de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. Het Openbaar Ministerie maakte eerder al bekend Van Eerd in ieder geval te vervolgen voor corruptie en valsheid in geschrifte. Mogelijk komt daar nog witwassen bij.