De overleden persoon die zaterdag werd aangetroffen in een auto aan de Fazantlaan in het Noord-Brabantse Maarheeze is een 57-jarige man uit het Belgische Maaseik. Het slachtoffer lag in een zeil verpakt op de achterbank, zo meldt de politie. Er is een uitgebreid onderzoek opgestart naar de doodsoorzaak van de man.