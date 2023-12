De 37-jarige Mark G., die ervan wordt verdacht op 2 september dit jaar een 79-jarige man en zijn 74-jarige vriendin te hebben doodgereden op de Maasboulevard in Rotterdam, heeft spijt betuigd. In de rechtbank van Rotterdam richtte de Nijmegenaar zich tijdens de eerste voorbereidende zitting rechtstreeks tot de nabestaanden. „Dit was nooit mijn bedoeling.”