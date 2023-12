De ministers van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland vinden dat toegewerkt moet worden naar een langdurig bestand in de Gazastrook. De Brit David Cameron en de Duitse Annalena Baerbock waarschuwen in een ingezonden brief aan The Sunday Times dat een onhoudbaar akkoord dat onder druk wordt gesloten uiteindelijk contraproductief kan uitpakken.