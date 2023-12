De baas van de Turkse centrale bank ondervindt persoonlijk wat het probleem is dat ze zelf moet bestrijden. Door de hoge inflatie kan Hafize Gaye Erkan, sinds juni gouverneur van de centrale bank, naar eigen zeggen geen woning bemachtigen in Istanbul. Daarom is ze met haar gezin bij haar ouders ingetrokken, vertelde ze aan de krant Hürriyet.