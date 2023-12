Tientallen autowrakken, sommige volledig uitgebrand, vormen een grotesk tafereel dat scherp afsteekt tegen de zinderende lucht boven Netivot in de Negevwoestijn. Mensen zijn met hydraulisch gereedschap in de weer. Wie niet beter weet, zou denken dat hier een enorm oefenterrein van de Israëlische brandweer is.