Rechter beslist vrijdagmiddag over voorarrest terreurverdachte

De 57-jarige Nazih R. die donderdag is opgepakt in een Deens terreuronderzoek wordt in de loop van vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of de man langer in voorarrest moet blijven. De Rotterdammer werd aangehouden in Rotterdam-Zuid, officieel op verzoek van Duitsland. In de twee landen loopt volgens de Rotterdamse politie een gezamenlijk onderzoek. De man zou al jaren lid zijn van Hamas, volgens de Duitse aanklager.