Apeldoorners die kortgeleden ten onrechte een energietoeslag kregen van de gemeente, hoeven dat geld niet terug te betalen. Het mag wel, aldus de gemeente, maar het hoeft niet omdat ze dat geld kregen door een fout die de gemeente zelf heeft gemaakt. Het gaat in totaal om 568.650 euro aan onterecht uitgekeerd geld, schrijft burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn in een brief aan de gemeenteraad.