Potentiële coalitiepartijen niet enthousiast over vuurwerkverbod

Het pleidooi van ruim dertig gemeenten voor een landelijk vuurwerkverbod kan op weinig enthousiasme rekenen bij PVV, NSC, BBB en VVD. Deze vier partijen gaan in de informatiefase met elkaar praten om mogelijk een coalitie te vormen, al houdt de VVD vol alleen als gedoogpartner te willen aansluiten. Deze liberale partij vindt dat de vuurwerkregels al voldoende zijn aangescherpt toen in 2020 onder andere rotjes en vuurpijlen werden verboden. De BBB denkt dat een algeheel verbod niet te handhaven is.