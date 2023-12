Gemeenten in het zuiden van het land betwijfelen of het in de praktijk wel mogelijk is om vuurwerk landelijk te verbieden. Dat zeggen ze in een rondgang van het ANP. Veel vuurwerk wordt in België gekocht en gaat daarna in de kofferbak naar Nederland. Als ons land meer wil doen tegen het afsteken van vuurwerk, moet dat volgens de gemeenten samen met de zuiderburen gebeuren.