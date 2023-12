Onderzoek toont geen blauwtong aan bij verzwakte reeën

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), verbonden aan de Universiteit Utrecht, heeft tot nu toe geen blauwtong vastgesteld bij reeën. Het instituut kreeg in het najaar regelmatig vragen over een eventuele besmetting bij de dieren, omdat er veel verzwakte reeën werden gezien en dieren die het benauwd leken te hebben. Daarom zijn in oktober en november acht dode dieren op een blauwtongbesmetting getest, aldus het nationale wildziektencentrum donderdag.