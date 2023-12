De provincie Overijssel gaat haar inwoners voortaan ook vragen hoe ze denken over kernenergie. In het jaarlijkse inwonersonderzoek wordt sinds 2018 gepeild hoe de deelnemers denken over het opwekken van energie via zonnevelden, windturbines en biomassa. Een meerderheid van Provinciale Staten nam woensdag een motie aan van JA21, PVV en Forum voor Democratie, met het voorstel om kernenergie hierin mee te nemen.