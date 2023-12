Kritiek op plan zonneparkverbod op Groningse landbouwgrond

Een voorgesteld verbod op nieuwe zonneparken op landbouwgrond in Groningen valt niet goed bij diverse oppositiepartijen in Provinciale Staten. Het dagelijks provinciebestuur wil om het „waardevolle landschap” te beschermen geen medewerking meer verlenen om zonnevelden groter dan 1 hectare op akkers aan te leggen. Ook grootschalige batterijopslag op ongewenste locaties zou voorlopig geen doorgang kunnen vinden. Partijen als GroenLinks, SP, Volt en D66 toonden zich kritisch over de voorstellen, evenals meerdere insprekers.