Zuid-Holland stelt omstreden opheffing adviescommissie toch uit

Het leek al rond, maar de provincie Zuid-Holland stelt het afschaffen van een onafhankelijke adviescommissie toch nog even uit. Het opheffen van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) stond als zogeheten hamerstuk op de agenda voor de Statenvergadering van woensdag. BBB-fractievoorzitter Hans Veentjer stelde aan het begin van de vergadering echter voor om hier in commissieverband toch nog eens over te praten. De rest van de Staten ging daarmee akkoord.