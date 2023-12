PvdD ‘echt verbaasd’ dat PVV met VVD en BBB wil samenwerken

PvdD-leider Esther Ouwehand is „echt verbaasd” dat verkiezingswinnaar PVV met VVD en BBB wil samenwerken. De partij van Geert Wilders stelt volgens haar terecht dat mensen de huur niet kunnen betalen, en dat de zorg is uitgekleed. Ouwehand „begrijpt daarom niks van” de handreiking van de PVV naar de VVD, omdat de liberalen volgens haar de zorg kapot hebben gemaakt „en de hele volkshuisvesting in de uitverkoop hebben gezet”. De wens van de PVV om met BBB in zee te gaan snapt zij ook niet, omdat de twee partijen sterk verschillen over de omgang met dieren.