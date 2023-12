In Delft is woensdagochtend een handgranaat gevonden voor een snackbar aan de Krakeelpolderweg. Vanwege het explosief werd de omgeving ruim afgezet, werden de woningen van een tiental omwonenden ontruimd en werd andere bewoners gevraagd binnen te blijven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat veiliggesteld en later op het strand bij Scheveningen tot ontploffing gebracht.