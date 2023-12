Projecten in de provincie Brabant die in de bouwfase een beetje stikstof uitstoten zonder dat dit een duidelijk effect heeft op de natuur, mogen toch van start. Dat heeft de provincie besloten. Brabant geeft op dit moment geen vergunningen af voor bouwprojecten als daarbij stikstof terechtkomt in Natura 2000-gebieden. Onder voorwaarden kunnen sommige projecten nu toch doorgaan, zonder vergunning.