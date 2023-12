Avantium onderuit op Damrak na tegenvallende update

Avantium behoorde woensdag tot de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. De ontwikkelaar van plantaardige plastics liet voorafgaand aan een beleggersdag weten minstens 50 miljoen euro te willen ophalen om de hoger dan verwachte kosten van zijn fabriek in Delfzijl te dekken. In die fabriek zullen suikers uit planten worden omgezet in grondstoffen voor plastics. De productie in de nieuwe fabriek zal in de tweede helft van 2024 van start gaan.