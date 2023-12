Rapport: Verdachte seksueel geweld tegen kinderen vaak familielid

Seksueel geweld tegen kinderen vindt in meer dan de helft van de gevallen (58 procent) in de thuissfeer plaats. Daardoor is het aannemelijk dat de dader een familielid of bekende van het slachtoffer is, staat woensdag in de Monitor seksueel geweld tegen kinderen 2018-2022 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Voor slachtoffers is het daardoor moeilijk om erover te praten, stelt het rapport. Daarom moet er onder andere meer samengewerkt worden tussen hulpinstellingen om slachtoffers beter te helpen.