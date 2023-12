De Raad van State (RvS) doet uitspraak in een zaak over het verstrekken van persoonsgegevens aan de Belastingdienst door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De zaak is aangespannen door de vader van een minderjarig meisje. Hij heeft bezwaar gemaakt tegen de verstrekking van de gegevens van zijn dochter aan de Belastingdienst omdat de SVB hiermee inbreuk zou maken op haar privacy.